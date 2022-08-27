نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية، تحت عنوان: «القليوبية».. ملتقى محافظات الوجه البحري تروي أراضي دلتا النيل، والذي تحتفل به في 30 أغسطس من كل عام بمناسبة افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى يتوافد عليها الزائرون من كل المحافظات للاستمتاع بحدائقها الشاسعة.

وتقع محافظة القليوبية في منطقة شرق النيل عند رأس الدلتا وتعد هي المحافظة الثالثة في إقليم القاهرة الكبرى، كما تعد هى ملتقى لجميع محافظات الوجه البحري.

وتضم محافظة القليوبية 11 مدينة: بنها – قليوب – طوخ – القناطر الخيرية – شبرا الخيمة – الخانكة – كفر شكر – شبين القناطر– العبور – قها - الخصوص.

ويتكون شعار المحافظة من السنبلتين والترس والقناطر الخيرية، وهو ما يؤكد أهمية المحافظة في الإنتاج الزراعي الذي تشتهر به المحافظة والنشاط الصناعي، حيث تضم عددا كبيرا من المصانع في المجالات المختلفة، كذلك القناطر الخيرية التي تروي أراضي الدلتا بالكامل والتي تخرج منها الرياحات الثلاثة البحيري والتوفيقي والمنوفي.

وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 1001 كم2، كما يبلغ عدد سكانها 5,9 مليون نسمة، كما إجمالي الزمام المنزرع: 158 ألف فدان.

ووفقا للإنفوجراف يتنوع الإنتاج النباتي بالمحافظة فتشمل المحاصيل الحقلية: القمح – الشعير – الثوم – الفول البلدي – البصل – الكتان – القصب - بنجر السكر – عباد الشمس، ومحاصيل الخضر: البطاطس – الكزبرة – الملوخية – البطاطا – الخيار – البقدونس – الشبت – القلقاس – الفجل – السبانخ – اللفت – الفلفل – الكرات – الكرفس – الفاصوليا – الجزر – الباذنجان – الخس – القرنبيط – الكرنب – البسلة – الكوسة – الطماطم – الفراولة، وبالنسبة لمحاصيل الفاكهة: الموالح – العنب – المانجو – الموز – التين – الجوافة – الرمان- المشمش – الكمثرى – التفاح – الخوخ – البرقوق – الزيتون – الكاكي- الأفوكادو – القشطة – التوت - البشملة.

وفيما بتعلق بالإنتاج الحيواني، يبلغ اجمالي عدد رؤوس الماشية بالمحافظة، حوالي 128 ألف رأس ماشية، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألبان حوالي 556 طنا، وبالنسبة للثروة الداجنة، يبلغ اجمالي عدد المزارع: 5330 مزرعة، وإجمالي إنتاج بيض المائدة: 1 مليار، بينما إجمالي إنتاج الدواجن: 235 مليون دجاجة، وحول أشهر الأسماك بالمحافظة: البلطي – مبروك الحشائش – القراميط – البساريا – البياض – قشر البياض – الحنشان - الشيلان.

كما يوجد بالمحافظة حوالي 200 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الزراعية الكبرى، تم إطلاق المشروع القومي لاستزراع الأسماك بحيرة عرب العليقات، والذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي، حيث تبلغ طاقته 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبطلي، كما يضم أقفاصا سمكية لإنتاج 160 طنا من الأسماك.