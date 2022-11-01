مشروع «دلتا النيل بمصر» يفوز بإحدى جوائز مؤتمر «أديبك 2022» الإماراتي

شهدت فعاليات مؤتمر «أديبك 2022»، في العاصمة الإماراتية أبوظبى الإعلان عن جوائز المؤتمر بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بصفته عضو لجنة التحكيم رفيعة المستوى للسنة الرابعة على التوالي.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تسليم جائزة الفائز في فئة أفضل أبحاث رائدة والتي حصل عليها فريق العمل المشترك من جامعتي كانساس وكاليفورنيا من الولايات المتحدة الأمريكية، كما فاز مشروع غرب دلتا النيل بمصر لشركة «بي بي»، بالجائزة في فئة أفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية.

تكريم مبادرات الطاقة المستدامة

وتُمنح الجوائز سنوياً لتكريم مبادرات وجهود الشركات والمشروعات والمبتكرين والأفكار والتحول الرقمي والتميز في الأداء والكفاءة والمساهمات المجتمعية والإنجازات المتميزة للأفراد لقيادة تحول صناعة الطاقة وتلبية الطلب المتسارع على الطاقة المستدامة.

وضمت لجنة التحكيم سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الأمارات، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، والدكتورة وبراتيما رانجاراجان، الرئيسة التنفيذية للاستثمارات المناخية لمبادرة شركات البترول والغاز بشأن المناخ، وتاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إنبكس»، وفيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، إلى جانب بروسكوفيا نابانجا، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية المحدودة، الدكتور جون سفاكياناكيس، أستاذ زميل بجامعة كامبردج، وجايسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية.

10 فئات للجائزة

وتتضمن الجائزة التي تهدف إلى تكريم التميز والابتكار وأفضل الممارسات في قطاعي البترول والغاز 10 فئات هي جائزة أفضل أبحاث رائدة، وأفضل مشروع تكنولوجي رائد، وأفضل مشروع للتحول الرقمي، وأفضل مشروع للمساهمة المجتمعية وتعزيز القيمة المحلية، وأفضل شركة في مجال التنوع والإدماج في قطاع البترول والغاز، وأفضل خبير تقني شاب، وأفضل مزود لحلول الابتكار في تقليل البصمة الكربونية، وأفضل شركة ناشئة في القطاعي، وأفضل شركة في مجال التميز التشغيلي في العمل عن بُعد، وجائزة أفضل إنجاز لمدى الحياة في القطاع.