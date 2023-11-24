«القاهرة الإخبارية»: الإفراج عن أسرى فلسطينيين خلال ساعات من سجن عوفر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم سيُجَمَّعُون في سجن عوفر، المخصص للسجناء الأمنيين لبدء عملية التسليم، خلال ساعات.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ توقيت الهدنة في قطاع غزة مرتبط بعملية إجرائية، مشيرًا إلى أنّ الوسطاء تحركوا بقوة خصوصًا الجانب المصري بالتوافق مع الجانبين القطري والأمريكي.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية دور الوسطاء وهم مصر وقطر وأمريكا لتسريع موعد الهدنة، مشيرا إلى أهمية ترقب الأحداث خصوصا لدى الطرف الإسرائيلي نظرا لحالة الانقسام الكبيرة في الداخل الإسرائيلي المنعكس على الهدنة كلها وكل تفاصيلها.