عضو التحالف الوطني: شعب مصر توحد خلف القيادة السياسية منذ العدوان على غزة

قال محمد سيف عضو التحالف الوطني، إن الشعب المصري كله توحد خلف القيادة السياسية منذ بداية العدوان على غزة وكل قرارات الرئيس السيسي مهمة لحماية الأمن القومي، وتوجيه الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لدعم أشقاء غزة طوال فترة الحرب.

أكبر قافلة تحتوى على 109 شاحنه

وأضاف «سيف»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن مشهد فاعلية «تحيا مصر» لدعم الشعب الفلسطيني بحضور الرئيس السيسي تكملة لمشهد ممتد منذ 7 اكتوبر منذ إعطاء الرئيس السيسي توجيهاته لمساعدة الأشقاء، وكانت أكبر قافلة وقتها 109 شاحنة محملة بأطنان المواد الغذائية والطبية ثم أطلقا قوافل ثانية وثالثة بإجمالي 395 تريلا.

وتابع: أنه من الإسماعيلية إلى رفح توجد سيارات محملة بالمساعدات، وفي 500 شاحنة محملة بأكثر من 8 آلاف طن مواد طبية وتموينية تدخل إلى قطاع غزة مع بدء الهدنة صباح الغد.