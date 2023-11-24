رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: الطيران الحربي الإسرائيلي ينسحب من جنوب قطاع غزة

كتب:

مريم جاد
08:06 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ الطيران الحربي والاستطلاعي يقوم بالانسحاب من جنوب قطاع غزة، على الرغم من وجوده في شمال القطاع، مشيرة إلى أنّه كثّف غاراته على القطاع، الليلة الماضية.

وتابعت بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات تحذر من العودة لشمال القطاع، مشيرة إلى وجود بوادر حركة للمواطنين في مناطق رفح وخان يونس، مضيفة أنّ المواطنين سيحاولون تأمين حاجاتهم الأساسية بفترة الهدنة، مؤكدة وجود 7 آلاف مفقود حتى الآن في مناطق عدة في قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

فلسطينيون يحاولون التوجه لمنازلهم شرق قطاع غزة

عاجل.. بدء سريان الهدنة في قطاع غزة بـ7 شروط.. تبادل المحتجزين بعد ظهر اليوم

عضو التحالف الوطني: شعب مصر توحد خلف القيادة السياسية منذ العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى مأهول بالسكان وسط غزة

«الصحة الفلسطينية»: مستشفيات قطاع غزة منهارة ولا يوجد إمكانيات طبية

بوتين يهاجم دولة الاحتلال الإسرائيلي: ألا يصدمكم قصف المدنيين في غزة؟

أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري في دعم غزة فعال وواضح

ضياء رشوان: تدفق المساعدات إلى غزة سيبدأ فور سريان الهدنة

غارات جيش الاحتلال تتجدد على مناطق متفرقة من قطاع غزة
بقلم مريم جاد