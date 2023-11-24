الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحاماته بالضفة.. ويعتقل أسيرين محررين

استمرت القوات الإسرائيلية في اقتحاماتها واعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي في إطار ما عرف باسم «السيوف الحديدية»، بالتزامن مع دخول هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، فلسطينيا يدعى عبادة عامر، بعد تفتيش منزله في قرية كفر قليل، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال، واعتقل الأسيران المحرران فايق كوسا «36 عاما»، ومحمود محمد حسنين «35 عاما» خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، البلدة القديمة بنابلس.

كما أحرقت قوات الاحتلال، مركبتين الأمر الذي أدى الى امتداد النيران إلى أحد المحال التجارية، خلال اقتحامها عدة حارات داخل البلدة القديمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي قطاع غزة، دخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، في تمام السابعة صباح اليوم، التي تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

اقتحامات مستشفيات قطاع غزة متواصل

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قبل بدء سريان الهدنة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينية، واعتقال 6 آخرين.

واستهدفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر بالقصف، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل غرف العمليات ومحطة الاكسجين بداخله، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني، 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا في جباليا شمال القطاع.