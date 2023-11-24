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عاجل.. شاحنات المساعدات والوقود تدخل غزة واصطفاف 17 سيارة إسعاف أمام المعبر

كتب:

شريف سليمان
08:30 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

بدأت شاحنات المساعدات تدخل قطاع غزة، كما دخلت 7 شاحنات وقود إلى القطاع، ووصلت 17 سيارة إسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل. 

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».

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بقلم شريف سليمان