6 علامات تدل على إصابتك بمرض في الكلى.. احذر تغير لون البول (فيديو)

في بعض الأحيان، يشعر الأشخاص بآلام مفاجئة في المعدة والكلى، وربما تكون ناتجة عن الإصابة بنزلة برد أو تناول أطعمة غير مناسبة مثل المأكولات المقلية، لكن هناك أعراض إذا ظهرت على الشخص ينبغي استشارة الطبيب على الفور، إذ قد تشير إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وبحسب موقعي «thehealth»، و«مايو كلينك» الطبيين، فإن الكلى تطرد السموم وفضلات الدم من خلال البول، وهناك 6 علامات إذ لاحظها الشخص، ربما تشير إلى تلف الكلى، وهي كالآتي:

تغير لون البول

إذا لاحظت تغيرًا في لون البول بشكل مفاجئ، يجب عليك فحص الكليتين، لأنه من الممكن أنّ يكون هناك مشكلة في عملها، فإذا كان لون البول داكنًا فهذا يشير إلى تلف الكلى أو وجود عدوى أو حصوات بها.

زيادة الرغبة في التبول

زيادة الرغبة في التبول تدل على تضرر الكليتين، وعلى أنهما لا تصفيان الدم بشكل صحيح، ما يسبب تراكم الفضلات في الجسم، ويؤدي إلى التليف.

رائحة بول كريهة

يمكن أنّ تكون الرائحة الكريهة في البول، علامة أخرى على إصابة الكلى ببعض الأمراض، من بينها تلف الكلى أو وجود عدوى بها.

وجود دم في البول

يجب عليك الانتباه حال ملاحظتك وجود دم في البول أو احمرار لونه، إذ يشير ذلك إلى احتوائه على أجزاء من الدم، مما يدل على تلف الكلى وحدوث نزيف.

البول الرغوي

البول الرغوي هو علامة قوية على تلف الكلى، إذ يدل ذلك، على أنّ جسمك يفرز البروتين المطلوب مع البول، وعادة لا يوجد البروتين في البول.

ألم في أحد جانبي الظهر أو كليهما

قد يشير وجود ألم في أحد جانبي الظهر أو كليهما أسفل الأضلاع، إلى مرض اعتلال الكلى، لذلك يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

الدكتور صلاح محمد، أخصائي المسالك البولية، أكد لـ«الوطن»، أنه لا يجب إغفال أي من التغيرات في البول، إذ قد تؤدي تشير إلى سرطان الكلى، كما يجب الخضوع لفحص طبي إذا لاحظ الشخص، دمًا في البول، وإذا استمر ذلك في الحدوث أو إذا لم يختف، فقد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة.