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خبير في أمراض الكلى بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بالإسكندرية وكوبري القبة

كتب:

محمد مجدي
03:57 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور محسن القوصي -إنجليزي الجنسية- استشاري أمراض الكلى بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 25 ديسمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة التخصصية يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

للاستعلام: (5448858 – 5452013 – 5437445)

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور محسن القوصي -إنجليزي الجنسية- استشاري أمراض الكلى بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 29 ديسمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً بالعيادة الخارجية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.