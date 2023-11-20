خبير في أمراض الكلى بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بالإسكندرية وكوبري القبة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية الدكتور محسن القوصي -إنجليزي الجنسية- استشاري أمراض الكلى بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 25 ديسمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادة التخصصية يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

للاستعلام: (5448858 – 5452013 – 5437445)

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور محسن القوصي -إنجليزي الجنسية- استشاري أمراض الكلى بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 29 ديسمبر المقبل.

وتستقبل اللجان التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومياً بالعيادة الخارجية.