هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب منطقة الحدود التركية السورية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وعمق 11 كيلومترًا، صباح اليوم، منطقة الحدود التركية السورية، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي، على موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية السورية على مسافة 52 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة عثمانية جنوب البلاد، وعلى مسافة 24 كيلومترًا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة الإسكندرونة الواقعة على البحر المتوسط.