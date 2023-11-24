8 علاجات منزلية تخلصك من السعال خلال دقائق.. ما علاقة رفع الرأس؟

يعد السعال أمرًا طبيعيًا بل وصحيًا لأنه يساعد الجسم في التخلص من المخاط والحطام المتراكم، ويصاب الكثيرون بالسعال مع اقتراب فصل الشتاء، إذ يعاني منه الكبار والصغار مع تزايد الإنفلونزا ونزلات البرد، فضلا عن العطس والرشح والسعال.

ووفق الدكتور أحمد مصباح استشاري أمراض الصدر، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى مرض السعال، من بينها تهيج من مصادر مختلفة مثل دخان السجائر أو الملوثات، الحساسية، الأمراض التنفسية كالبرد والإنفلونزا، فضلا عن الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية.

8 علاجات منزلية يمكن أن تؤدي إلى علاج السعال، وفق استشاري الصدر لـ«الوطن»، من بينها تناول السوائل الدافئة، وهي كالتالي:

1- تناول العسل بالليمون

يحتوي العسل بالليمون على مضادات بكتيريا، ويعد علاجا فعالا للسعال الخفيف، حيث يحتوى العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بينما يحتوى الليمون على فيتامين سى، حيث يمكن دمجهما سويا وتناولهما لتهدئة السعال.

2- تناول الزعتر

يعتبر الزعترعشبا صحيا وطبيعيا يخفف ويهدئ من تقلصات العضلات الملساء، ويحسن السعال كما يهدئ من التهاب الشعب الهوائية الحاد، ويمكن تناوله في شاي.

3- العسل مع الزنجبيل

تناول العسل مع الزنجبيل يمكن أن يؤدي إلى تخفيف حدة السعال وهو علاج فعال في المنزل، يمكن خلطهما سويا بدلا عن السكر، وتناولهما.

4- رفع الرأس أثناء النوم

رفع الرأس أثناء النوم يؤدي إلى تخفيف السعال، خاصة إذا كانت تعاني أعراضا بسيطة للسعال، إذ يمنع تراكم المخاط في الحلق، ما يقلل من الرغبة في السعال أثناء الليل.

5- الغرغرة بالمياه المالحة أو محلول الملح

إذا كنت تعاني من السعال، يمكنك المضمضة بالمياه المالحة أو محلول الملح، حيث تساعد في تهدئة الحلق الملتهب وتخفيف حدة السعال، يمكن تناول الماء الدافيء مع وضع ملح عليه أو المضمضمة بمحلول الملح.

6- اشرب الماء

شرب الماء كثيرا يؤدي إلى تخفيف حدة السعال، حيث يحافظ على رطوبة الجسم، وترقيق المخاط، ما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الفم أو الأنف.

7- تناول الزنجبيل الطازج

تناول الزنجبيل الطازج يؤدي إلى تخفيف حدة السعال، حيث يحتوي مشروب الزنجبيل على فوائد المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات، ما يساعد فى علاج السعال. 8- استنشاق البخار

8- يمكنك استنشاق البخار سواء الخاص بالماء الدافئ أو أبخرة الزيوت كزيت الكافور، حيث يساعد على تخفيف السعال والاحتقان.