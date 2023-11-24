«التنمية المحلية» تعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم حتى فبراير 2024

أكدت وزارة التنمية المحلية حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، والتقديم مستمر على موقع الوزارة www.mld.gov.eg حتى 29 فبراير 2024 المقبل.

شروط شغل هذه الوظائف

- الحصول على مؤهل عال مناسب

- تقديم صور جميع المؤهلات

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وصور شخصية 4x6.

-المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة

- لن يعتد بالتقديم المتعدد.

المتقدمين لشغل هذه الوظائف من داخل الجهاز الإداري للدولة

من الشروط التى تسري على العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة مايلى،

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز – العالي) من تاريخ بداية الإعلان.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (المدير العام) من تاريخ بداية الاعلان وتقديم ما يفيد ذلك.

-الالتزام بتقديم المستندات التالية حديثة ومعتمدة ومختومة بتاريخ الإعلان الحالي

- لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية حيث تم إلغائه

- لن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي

المستندات المطلوبة

- نماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان وإعتمادها من السلطة المختصة .

- الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل معتمدة

- تقارير كفاية الأداء على أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن أخر سنتين.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

-صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

المتقدمون لشغل هذه الوظائف من خارج الجهاز الإداري

- قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 19عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز)، و18 عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (العالي)، و17 عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (المدير العام).

- الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

- شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات.

- تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية أن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

- استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية والتقديم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية

- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد إنقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

- يراعى إرسال المستندات على الموقع المحدد بالإعلان وتحديد إيميل شخصي للمتقدم ليتم المراسلة عليه.

- يراعى وضع رقم الموبايل الأول مفعل عليه واتساب.

- لا يتم التعامل نهائياً مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات أو دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.