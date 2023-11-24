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الرئيس السيسي: لن نقبل بدفع الفلسطينيين للنزوح من قطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
11:18 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ ما يتم عمليا في قطاع غزة يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة لإجبار سكانه على النزوح خارجه.

الرئيس السيسي: توافق مع بايدن على خطورة تهجير الفلسطينيين

وأضاف رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا نقلته قناة إكسترا نيوز: «هناك توافق سواء في حديثي مع الرئيس بايدن على أن هذا الأمر خطير وهو أكد لي أنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع، وهذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤولين رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا».

وتابع: «لن نسمح في مصر بهذا الأمر، فقد استقبلنا 9 ملايين لأن ظروفهم مختلفة عن الظروف بقطاع غزة، فمن استقبلناهم لديهم مشكلات أمنية في بلدهم مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، لكن بلدهم موجودة محدش هياخدها لكن القطاع أمر مختلف خالص، وهذا أمر لن نسمح به سواء التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية ووجدت تفاهما حقيقيا من الأصدقاء تجاه هذا الأمر».

احتواء التصعيد في غزة

وواصل: «المرحلة العاجلة التي نتحدث عنها هي احتواء التصعيد ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير المساعدات، حيث قدمت مصر ما يتراوح بين 70% إلى 75% من المساعدات إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية».

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