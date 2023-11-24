رئيس وزراء إسبانيا يشكر مصر على دورها في الهدنة وإدخال المساعدات لغزة

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إننا نأمل أن تقود الهدنة الإنسانية، التي كان وراءها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس، وزراء وبلجيكا: «أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي، الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة بقطاع غزة، فدوركم كان محوريًا، لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين، الذين كانوا في حاجة إليها خاصة المعدات الطبية، وإجلاء المدنيين من جنسيات مختلفة».

الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مصر

وتابع بأن هناك صراعا مستمرا على الحدود، وهذا كان جزءًا من الحوار، فيما يخص المنطقة، وأود أن أعرب عن التزام دولتي إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله، بدعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية، وتوفير 4 أطنان من المساعدات، ستُسَلَّم إلى المستشفيات في مصر لتوفير المساعدات للمرضى بغزة، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمساندة مصر.

وأضاف يجب أن نبدأ في التنفيذ النهائي لحل الدولتين، ونحن بحاجة إلى منظور جاد لتحقيق السلام، وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لعقود كثيرة، ومن المهم بالنسبة لنا مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واقترحنا عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن، وأتمنى العرب والغرب يجتمعون لوضع لهذا الصراع.