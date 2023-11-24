طارق فهمي: انقسام الداخل الإسرائيلي أحد عوامل تأجيل هدنة غزة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن توقيت الهدنة في قطاع غزة مرتبط بعملية إجرائية، مشيرًا إلى أن الوسطاء تحركوا بقوة خصوصًا الجانب المصري بالتوافق مع الجانبين القطري والأمريكي.

انقسام كبير في الداخل الإسرائيلي

وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن» إلى أهمية دور الوسطاء وهم مصر وقطر وأمريكا لتسريع موعد الهدنة، مشيرا إلى أهمية ترقب الأحداث خصوصا لدى الطرف لإسرائيلي نظرا لحالة الانقسام الكبيرة في الداخل الإسرائيلي المنعكس على الهدنة كلها وكل تفاصيلها.

الهدنة في قطاع غزة

وكان جرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، كان من المفترض أن تسري بداية من أمس الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع، ووإطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية، كما تضمنت أيضا أنّه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.