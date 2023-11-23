بايدن يشكر السيسي على هدنة غزة: نقدّر دور مصر ونرفض تهجير الفلسطينيين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن جزيل شكره وتقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أثمرت عن التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، والتوصل إلى اتفاق لإقرار هدنة إنسانية في القطاع، وذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي مع الرئيس المصري.

تفاصيل مكالمة السيسي وبايدن

وذكر موقع السفارة الأمريكية في مصر، أنّ الرئيسان السيسي وبايدن ناقشا التنسيق القائم لزيادة المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، حيث شدد بايدن على أنّ الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، كما لن تسمح بفرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنّه لا يمكن في أي ظرف من الظروف أن تبقى غزة معقلا لحماس بحيث تستطيع تهديد إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، وتدمير أي سبيل قد يفضي إلى السلام المستدام.

وأشار بايدن إلى التزامه بإنشاء دولة فلسطينية، وأقر بالدور الرئيسي الذي تلعبه مصر لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك، وفي النهاية اتفق الرئيسان على أن يبقيا على اتصال وثيق على مدار الأيام المقبلة تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل.