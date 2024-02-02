سعر جهاز قياس السكر.. اعرف حالتك الصحية قبل الذهاب إلى معامل التحاليل

تتوفر العديد من الأجهزة المنزلية التي تُستخدم لقياس نسبة السكر في الدم لأصحاب المرض المزمن، الذي يحتاج إلى متابعات بشكل دائم وفحوصات للاطمئنان على الحالة الصحية للمريض، لذا يبحث الكثيرون عن سعر جهاز قياس السكر لاقتنائه في المنزله واستخدامه عند الحاجة للمتابعة الدورية والاطمئنان على تطورات الحالة أو ارتفاع السكر من عدمه لأخذ الاحتياطات المختلفة والعلاج المناسب لعدم تفاقم وتدهور الحالة.

وفيما يلي، نعرض سعر جهاز قياس السكر وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، لكي يمتلكه الأشخاص في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المعامل وإجراء التحاليل المختلفة خاصة إذا كان الشخص بحاجة إليه بشكل عاجل.

سعر جهاز قياس السكر في مصر

ويُمكن اعتبار نتيجة جهاز فحص السكر المنزلي دقيقة حال كانت نسبة الاختلاف لا تتجاوز 20% عن النتيجة التي يتم الحصول عليها من المختبر، وهناك عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاختبار عند أخذ عينة للاختبار في المنزل.

ويختلف سعر جهاز قياس السكر وفق نوعه ومميزاته سواء كان رقمي أو بلاصقات، ويأتي كما يلي.

مجموعة أدوات قياس جلوكوز الدم من سانداكار بسعر يصل إلى نحو 199 جنيها.

سعر جهاز قياس نسبة السكر في الدم من كونتور بلس يصل إلى نحو 240 جنيها.

سجل سعر جهاز كونتور تي إس تحليل السكر بالدم من باير نحو 240 جنيها.

سعر جهاز قياس نسبة السكر في الدم بيرفيكتا بيانكا من جرانزيا يصل إلى نحو 250 جنيها.

شرائط اختبار قياس السكر في الدم من اكيو تشيك، 50 شريطا بسعر يصل إلى نحو 270 جنيها.

جهاز قياس نسبة السكر في الدم من اكيو تشيك أكتيف بسعر يصل إلى 355 جنيها.

جهاز قياس مستوى السكر بالدم سيف اكيو معه 50 شريط اختبار بسعر 370 جنيها.

جهاز قياس السكر بالدم كيرسينس+ علبة شرايط 50 شريطا بسعر يصل إلى نحو 396 جنيها.

جهاز قياس نسبة السكر في الدم من اكسو تشيك موديل 2724288270372 بسعر يصل إلى نحو 499 جنيها.

مجموعة قياس السكري جايد مي من اكيو تشيك مع 50 شريط اختبار، 10 سوفلكليكس لانسنج لاختبار مستوى الجلوكوز في الدم، بسعر يصل إلى نحو 577 جنيها.

جهاز قياس نسبة السكر اكتيف من اكيو تشيك بسعر يصل إلى نحو 580 جنيها.

نظام المراقبة أكيوتشيك مع 50 شريط اختبار بسعر يصل إلى نحو 734 جنيها.

وسجل جهاز قياس السكر في الدم، 150 شريط اختبار من اون كول بلس، سعر يصل إلى نحو 700 جنيه.

تعليمات اتبعها قبل إجراء تحليل السكر

اغسل يديك بشكل جيد وجففهما جيدا قبل إجراء الفحص.

استخدم الكحول أو الماء والصابون لغسل يديك.

اتبع تعليمات دليل الاستخدام المرفق مع الجهاز الذي اشتريته.

حاول قياس مستوى السكر بالدم عن طريق الإصبع لنتيجة أكثر دقة.

لا تستخدام إصبعا واحدا للقياس في كل مرة تقوم بالفحص.

ضع الإصبع على سطح صلب، واستخدم جهاز الوخز لوخز الإصبع.

اعصر إصبعك بعد الوخز وضع قطرة الدم مباشرة على شريط الاختبار.

سجل القراءة التي تظهر على شاشة الجهاز.

أهم أعراض مرض السكر

وذكرت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر، كما يلي:

العطش الشديد وجفاف الفم.

التأخر في التئام الجروح.

حكة والتهابات جلدية.

ألم وتنمل في الأطراف.

حرارة في القدمين.

كثرة التبول.

تعب وإرهاق.

الجوع الشديد.

نقص مفاجئ في الوزن.