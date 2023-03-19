خطوات استخدام جهاز قياس السكر بشكل صحيح في شهر رمضان

استخدام جهاز قياس السكر بشكل صحيح في رمضان من الأمور المهم التي تجب معرفتها حتى لا يحدث اضطرابات عن المعدلات الطبيعية لدى أصحاب هذا المرض، وفي هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، تقدم الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز قياس السكر، على هذا النحو:

كيفية استخدام جهاز قياس السكر

بحسب هيئة الدواء المصرية فإن استخدام جهاز قياس السكر يتم وفق عدة معايير في مقدمتها اتباع إرشادات الاستخدام الخاصة بالجهاز​، ثُم غسل اليدين وتجفيففهما قبل الفحص.

وأضافت الهيئة بشأن الاستخدام الجيد لجهاز قياس السكر، أنه يجب ​إدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكان القياس​ ثم التأكد أن شريط الفحص متوافق مع الجهاز وفي الخطوة التالية يقوم المريض بإدخال رمز المعايرة في كل مرة تجري فيها الفحص.

يجب التأكد ​من كمية الدم المسحوبة​ مع ضرورة الحافظ على نظافة الجهاز​، والتأكد أن الأشرطة غير منتهية الصلاحية​، وأخيرا قم بمطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار​.

كيفية تقليل السكر في الغذاء

وكانت أعلنت هيئة الدواء في وقت سابق عن عدة نصائح من شأنها المساعدة في تقليل السكر في الغذاء وهي:

-الابتعاد عن عصائر ومشروبات الفاكهة التي تحتوي على السكر المضاف.

-الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية.

-اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات.

-تقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية إلى النصف.

-تقليل كمية السكر في مشروباتك الساخنة مثل الشاي والقهوة تدريجيا.

-​يجب تناول وشرب العصائر الطازجة بدون إضافة سكر​.