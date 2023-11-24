زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزيرة ماوج غرب المحيط الهادئ

ضرب زلزال قوي، بلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة ماوج وهي جزء من بلدية الجزر الشمالية التابعة لكومنولث جزر ماريانا الشمالية غرب المحيط الهادئ، المتحدة سياسيًا مع الولايات المتحدة، على عمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزيرة ماوج، على مسافة 547 كيلومترا من بين الشمال والشمال الغربي من مدينة سايبان، وعلى مسافة 1781 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة يوكوسوكا اليابانية.

من جانبها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقها الإلكتروني، صورا تظهر بؤرة زلزال قوي ضرب جزيرة ماوج.