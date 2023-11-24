«شؤون الأسرى»: الـ150 فلسطينيا المتوقع الإفراج عنهم من القدس والضفة

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنَّ الـ150 أسيرا المتوقع الإفراج عنهم سيكونون من القدس والضفة الغربية.

وأضاف «فارس»، في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه تم استشهاد 6 أسرى في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بجانب إصابة المئات منهم.

إرادة الشعب الفلسطيني

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي حاولت كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن النتائج كانت عكسية.

نقل الأسرى والأسيرات من سجن عوفر

وأكد قدورة فارس، أنه سيتم نقل الأسرى والأسيرات من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا لحين يتسلمهم ذووهم للعودة بهم إلى منازلهم.