موعد امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المحافظات.. مدتها 5 أيام

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظات جمهورية مصر العربية، موعد وجدول اختبارات شهر نوفمبر، لطلاب النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ تعقد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بداية من الأحد المقبل، 26 نوفمبر.

موعد اختبارات شهر نوفمبر في المحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، موعد اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل، إذ يؤدي الطالب، الاختبارات في اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

وأوضحت أن الامتحانات، تُعقد الأحد 26 نوفمبر حتى الخميس 30 من الشهر نفسه، وتكون في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر

وأشارت إلى أنه توجد عدة ضوابط من أجل عقد امتحانات شهر نوفمبر، وهي:

- أن يعقد الامتحان داخل الحصص الدراسية بشكل طبيعي.

- تحدد بعض المديريات، جدولًا موحدًا للامتحانات، وبعضها تترك تحديد الموعد لكل مدرسة على حدة.

- يجري اختيار متوسط الدرجات الأعلى من ضمن اختبارات الثلاثة شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

- مدة الامتحانات 5 أيام.

- تُعقد الامتحانات لصفوف الابتدائي والإعدادي النقل والثانوي النقل، كل على حدى في موعد محدد من المدراس أو المديرية.