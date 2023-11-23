جدول امتحانات نوفمبر للصفوف الابتدائية الأزهرية في سوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، جدول إختبارات الصفوف الابتدائية، بداية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي لشهر نوفمبر الجاري، خلال 5 أيام دراسية، إذ تضمن الجدول، المواد الدراسية والموعد المحدد لاختبار كلًا منها خلال اليوم الدراسي، وسيحدد لكل مادة، فترة دراسية أو فترتين للاختبار وفقًا لكل مادة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر

وجاء ترتيب المواد بالجدول وموعد اختبار كلا منها بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الثلاثة، كالتالي:

- يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر: عقد اختبار مادة القرأن الكريم خلال فترتين دراسيتين، ومادة التربية الإسلامية خلال فترة دراسية.

- يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر: عقد اختبارات اللغة العربية والمهارات المهنية، خلال فترة دراسية لكلا منهما.

- يوم السبت الموافق 2 ديسمبر: عقد اختبارات مادة الدراسات الاجتماعية ومادة العلوم خلال فترة دراسية لكلا منهما.

- يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر: عقد اختبارات مادة الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة دراسية لكلا منهما.

- يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر: عقد اختبارات اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية خلال فترة دراسية واحدة لكلا منهما.

تعليمات اختبارات المرحلة الابتدائية الأزهرية

ويُعقد اختبار كل فرقة دراسية على حده داخل الفصول الدراسية، ويُخطر الطلاب بموعد الاختبارات بكل معهد قبل عقدها بوقت كاف لعدم الغياب.