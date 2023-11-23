جدول امتحانات شهر نوفمبر من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة جدول امتحانات شهر نوفمبر، لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، إذ من المقرر أن يبدأ يوم 30 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل.

وأكدت المديرية أن الاختبار يجرى في أجزاء المنهج المقرر الذي جرى تدريسه خلال شهر نوفمبر، وفقا لجدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، ووضع الاختبار بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ويكون الاختبار جزء من الحصة الدراسية، ولا يعقد الاختبار في الحصة الأولي وحسب ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات شهر نوفمبر2023 رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي

يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

جدول الصفين الأول والإعدادي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الانجليزية وحاسب آلي.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان علوم وتربية فنية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان جبر وهندسة.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الدراسات والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة العربية والكيمياء.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان الأحياء والتاريخ.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان الرياضيات والجغرافيا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين.

- يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اللغة العربية وأحياء وفلسفة ومنطق.

- يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023: جبر وحساب مثلثات وفيزياء وتاريخ.

- يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع.