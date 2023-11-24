جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بالسويس.. المواعيد والضوابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لشهر نوفمبر، للمدارس الرسمية والخاصة واللغات، إذ تنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر.

موعد انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بالسويس

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، يوم الأحد 26 نوفمبر، على أن تجري الامتحانات أثناء الحصة الرابعة من كل يوم محدد للامتحانات وفقاً للضوابط الموضوعة من مديرية التعليم بالسويس على النحو التالي:

- الأحد 26 نوفمبر : مادة اللغة عربية في الحصة الرابعة

- الاثنين 27 نوفمبر : مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الثلاثاء 28 نوفمبر : مادة اللغة الأجنبية الثانية

- الأربعاء 29 نوفمبر : مادة الرياضيات

- الخميس 30 نوفمبر : مادة الأحياء للعملي وتاريخ للأدبي

- الأحد 3 ديسمبر : مادة الكيمياء للعملي والجغرافيا للأدبي

- الإثنين 4 ديسمبر: مادة الفيزياء للعلمي وفلسفة ومنطق للأدبي

- الثلاثاء 5 ديسمبر: ميكانيكا للعملي ومادة علم النفس للأدبي

ضوابط الامتحانات

وشددت مديرية التربية والتعليم خلال بيان مرفق بجداول الامتحانات، على أن تجرى الامتحانات بالحصة الرابعة من كل يوم محد للامتحانات دون الإخلال باليوم الدراسي والعملية التعليمية وحضور الطلاب من أول اليوم الدراسي حتى نهايته.

وأشارت في بيان، إلى أن الامتحان مسئولية موجه المادة ومدير المدرسة مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، والتصحيح بشكل يومي، على أن يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات بمعرفة كل مدرسة.