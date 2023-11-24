ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على 1.2 مليون جنيه من 4 مواطنين في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، عن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلي ومشتملاتها مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالاستيلاء على أكثر من (1.2 مليون جنيـه) من المجني عليهم وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.