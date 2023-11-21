4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة الداخلية، البنوك والجهات المخصصة لاستقبال تكاليف حج القرعة، بحيث يجب على الحاج العمل على سرعة استكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور صادر عنها، تخصيص 4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية، وتتضمن السداد في فروع البنوك الوطنية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة» في بنوك..

- البنك الأهلي المصري وجميع فروعه في المحافظات.

- بنك مصر وجميع فروعه في المحافظات.

- بنك القاهرة وجميع فروعه في المحافظات.

- مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية.

مواعيد دفع تكاليف حج القرعة بوزارة الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية، أنّ المدة المحددة لدفع تكاليف حج القرعة والبالغ قيمتها 149 ألف جنيه في البنوك المعلنة سابقا، ستكون اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الاثنين 11-12-2023.

وأكد البيان أنّ قيمة تكاليف الحج تبلغ 149 ألف جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة، والتي سيتم الإعلان عنها لجميع الفائزين في حج القرعة 2024 وذلك بمجرد تحديدها.