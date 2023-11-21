وزارة الداخلية: 149 ألف جنيه تكاليف حج القرعة لهذا العام

أعلنت وزارة الداخلية التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ/ 2024، لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التي يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، وذلك على النحو التالي:

تحصيل تكاليف حج القرعة

يبدأ سداد تكاليف الحج بجميع فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية على حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، وحتى الاثنين 11 ديسمبر المقبل 2023.

ويكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهي مبلغ 149 ألف جنيه، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتي سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطني لكل فائز على حدة، فيما عـدا حالات كبار السن وذوي الهمم ومُرافـقيهم الوجوبيين، يكون السداد لهم معا، حيث يتم السداد بموجب بطاقات الرقم القومي سارية الصلاحية، ويعد عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق إن وجد، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 1 مارس 2024 الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز السـفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

ويُرفض استلام جواز السفر في الحالات التالية:

جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات

اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي

عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج

- صورة + أصل للاطلاع من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات (كوفيد – 19) المُعتمدة دوليا في وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة، على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر.

- البطاقـة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، على أن توضع التقارير داخل مظروف.

- ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودي، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن».

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومُرافقيهم (إن وجدوا) ممن هـم في سن التجنيد الفائزين بالقرعة، أما مواليد 18 مارس 1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتصرف مناطق التجنيد تصاريح سـفر مؤقـتة، بموجـب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

أمور يجب على الفائزين بالقرعة الالتزام بها

ويلتزم الفائزون بالقُرعة بضرورة اتباع ما يلي:

- الالتزام بالتعليمات الصادرة من السـلطــات السعودية بشـأن الإجراءات الاحترازية والوقائية المُقررة الواجب اتباعها.

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد باستخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

- الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعـودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة مـن وسائل التصوير.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.