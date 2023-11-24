محافظ كفر الشيخ: تنظيم 15 قافلة طبية مجانية للكشف على المرضى مجانا

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة عادل درغام، رئيس جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، حول تنظيم 15 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1651 شخصا من أبناء كفر الشيخ، وذلك من 5 مراكز ومدن وهي «كفر المنشي، وحليس، وإريمون، والوقف، وإسحاقة، والشرقي، والاخماس، والشهابية، والغطاسية، والعمير، والزعيم».

قوافل طبية مجانية في كفر الشيخ

وقال محافظ كفلر الشيخ، عبر بيان، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان لـ1651 شخصا من مراكز كفر الشيخ وبلطيم، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جهود كبيرة لجامعة كفر الشيخ

كما أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان في دعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.