قوافل طبية مجانية لعلاج الفصيلة الخيلية في كفر الشيخ

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية لعلاج الفصيلة الخيلية، بقرية سنهور المدينة، التابعة لمركز دسوق، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وذلك بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، وبرعاية اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت القافلة البيطرية من علاج 105 رؤوس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، منهم 55 جلدية، و5 أسنان، و4 عمليات، و40 باطنة، وجري صرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين كافة أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظاً على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كافة فصائل الحيوانات بها.

وتستمر القافلة الطبية المجانية التي تُنظمها مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ لعلاج الفصيلة الخيلية، خلال الفترة من اليوم الاثنين 20 نوفمبر وحتى الأربعاء 22 نوفمبر، بالتعاون مع مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، وتواصل أعمالها غداً الثلاثاء بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وتختتم أعمالها بعد غداً الأربعاء بمركز بيلا.