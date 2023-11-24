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القبض على متهم بالنصب على مواطنين بحجة توظيف أموالهم في المواد الغذائية

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتضررهم من (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم في مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهته أقر بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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