عاجل.. ضربة مدوية لـ صن داونز على يد الأهلي بمباركة الاتحاد الأفريقي

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» صدمة مدوية لفريق صن داونز الجنوب أفريقي ضربة مدوية بسبب النادي الأهلي، الذي جاءته الفرصة على طبق من ذهب لرد اعتباره من بطل جنوب أفريقيا، والذي أطاح بالشياطين الحمر منذ أسابيع من الدور نصف النهائي لدوري السوبر ليج الأفريقي في طريقه لحصد اللقب أمام الوداد المغربي في نهائي المسابقة.

ووفقا لما أكده الاتحاد الأفريقي فإن جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2023، والتي ينافس عليها المارد الأحمر والفريق الجنوب أفريقي، لن يكون ضمن التقييم الخاص بها لقب الدوري الأفريقي، الذي حصده صن داونز مؤخرًا، وهو ما يجعل فوز بطل جنوب أفريقيا بالجائزة بعيدا للغاية، إذ أن الاتحاد الأفريقي دائمًا ما يمنحه للمتوج بدوري أبطال أفريقيا وفقًا لما فعله خلال السنوات الماضية، ما يعني أن الأهلي أصبح قريبًا من نيل الجائزة.

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