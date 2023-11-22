سر ظهور قائد الزمالك السابق في احتفال سيدات سلة الأهلي بلقب جديد.. يُقبل الكأس

ما تزال الاحتفالات داخل النادي الأهلي، مستمرة بعد التتويج بكأس السوبر للسيدات لكرة السلة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الجزيرة، بنتيجة 72-43.

لماذا ظهر قائد الزمالك السابق في احتفالات الأهلي؟

جلسة تصوير مبتكرة، حرص اتحاد كرة السلة، على إقامتها للاعبات والجهاز الفني، ولكن هذه المرة رفقة عائلتهم، إلا أن هناك صورة لم تمر مرور الكرام، فما قصتها؟

نادر السيد، الذي حمل شارة قيادة الزمالك في الفترة ما بين 1992 و1998، دافع خلالها عن عرين القلعة البيضاء، قبل أن ينضم لكتيبة النجوم الذين لعبوا للقطبين بعد دفاعه عن ألوان الأهلي موسم 2005-2006، كان بطل الصور التي نشرها حساب اتحاد السلة، خلال الساعات الماضية.

وأثار تواجد قائد الزمالك السابق في صور احتفال الأهلي بلقب السوبر التساؤلات، إلا أن الإجابة جاءت سريعة، حيث ظهر رفقة نجلته تمارا، التي انتقلت للعب في صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كيف احتفل نادر السيد بانتقال نجلته تمارا لصفوف الأهلي؟

«لاعبة كبيرة في نادي كبير.. أفتخر بك» بهذه الكلمات، احتفى نجم حراسة منتخب مصر في التسعينات، بانتقال نجلته إلى الأهلي في شهر أغسطس الماضي، قبل أن يظهر معها في احتفالات تتويجها بأول لقب لها بقميص نادي القرن الأفريقي.

ويعد نادر السيد واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ كرة القدم المصرية.