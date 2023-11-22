بيقولوا.. قرار اتحاد الكرة لـ إمام عاشور ومفاجأة فتوح للاعبي الأهلي

«بيقولوا» خدمة إخبارية يُقدّمها «الوطن سبورت» لقرّائه يوميًا، لتسليط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية، وآخر المستجدات والملفات المختلفة، سواء في المسابقات المحلية أو البطولات القارية والمنتخبات الوطنية.

قرار اتحاد الكرة لـ إمام عاشور

في البداية كشف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، عن قرار الجبلاية بشأن أزمة الثلاثي المستبعد من المنتخب وعلي رأسهم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي خلال المعسكر الأخير للفراعنة.

صدمة «كاف» لمنافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وكشف توني أوبين، رئيس مجلس إدارة نادي ميدياما الغاني عن صدمة لفريقه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مواجهة النادي الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مفاجأة أحمد فتوح للاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، مع لاعبي النادي الأهلي في افتتاحية أحد الملاعب الخماسية لحسين الشحات، لاعب النادي الأهلي.

مفاجأة أوسوريو بعد رحيله عن الزمالك

كشف محمد حبشي، وكيل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك، مفاجآت بشأن وكيله بعد الإعلان بشكل رسمي عن تسوية مستحقاته ورحيله بشكل يليق بالقلعة البيضاء، حسب بيان النادي.

حمزة الجمل يكشف عن السبب الرئيسي وراء شكواه ضد الإسماعيلي

كشف حمزة الجمل، المدير الفني السابق للإسماعيلي، والحالي لفريق النجف العراقي عن أسباب شكواه ضد الدراويش.