«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها إزاء 100 مريض وكادر طبي داخل مستشفى الشفاء بغزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد بشأن بقاء 100 من المرضى وأعضاء الفريق الطبي في مستشفى الشفاء بغزة، وفقاً لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابعت القناة في نبأها العاجل، بأنَّ «الصحة العالمية» قالت إنها تعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، اليوم، التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، ردا على العملية التي نفذتها الفصائل «طوفان الأقصى».