«الداخلية»: ضبط 210 طرب حشيش بحوزة تاجري مخدرات في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.