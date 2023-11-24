رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية»: ضبط 210 طرب حشيش بحوزة تاجري مخدرات في مطروح

كتب:

محمد بركات
01:26 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
طربة حشيش- ارشيفية

طربة حشيش- ارشيفية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 210 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها فى النقل والترويج لنشاطهما الإجرامى.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

4 جهات لدفع تكاليف حج القرعة في وزارة الداخلية.. اعرف التفاصيل

وزارة الداخلية: 149 ألف جنيه تكاليف حج القرعة لهذا العام

خطوات استخراج شهادة تحركات إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.. اعرف كيفية التقديم في قرعة 2024
بقلم محمد بركات