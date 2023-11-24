ضبط سيدة في الإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالاسكندرية؛ لقيامها بالنصب على المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بتضررهم من احدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية؛ لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و310 الاف جنيه مـن الُمبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة احدى القضايا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.