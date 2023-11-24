«صحة الشرقية» تنظم ندوات للتوعية بمخاطر الإفراط في المضادات الحيوية

نفذت فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، تحت إشراف الدكتور حسام فهمي مدير إدارة مكافحة العدوى في المديرية، ندوات وحملات توعوية للكوادر الطبية والمرضى، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وللمواطنين بدور العبادة في المحافظة.

تحذير من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

وجرى خلال هذا الأسبوع، تنظيم محاضرات علمية وندوات توعوية في قاعات التدريب وداخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وقاعات الاجتماعات بها وبالمساجد الكبرى مثل مسجد الفتح بالزقازيق، للتنبيه بخطورة الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية والاستراتيجية الخاصة بها وترشيد استهلاكها، حفاظًا على صحة المواطنين.

الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

يُذكر أنّ منظمة الصحة العالمية، حددت موعد الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، ليكون خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، التي أكدت أنّ إساءة استعمال المضادات الحيوية والإفراط فيها، يؤدي إلى تسريع وتيرة مقاومتها، جنبًا إلى جنب مع تردي الوقاية من عدوى الالتهابات ومكافحتها، مشيرة إلى أنّ مقاومة المضادات الحيوية، آخذة في الارتفاع إلى مستويات خطيرة بأنحاء العالم كافة، وأنّ آليات مقاومة جديدة آخذة في الظهور والانتشار على مستوى العالم، وهي تهدد قدرتها على علاج الأمراض المعدية الشائعة.