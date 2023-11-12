ندوة في مكتبة مصر العامة بالأقصر حول مخاطر المضادات الحيوية

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ومستشفى الكرنك الدولي، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك تحت إشراف محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتور هاني غزال، مدير مستشفي الكرنك بالأقصر.

حاضر في الندوة مجموعة من الأطباء المتخصصين بالمستشفى، بحضور عدد من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وموجهي التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.

تجنب مخاطر المضادات الحيوية

وأوضحت الدكتورة نعمة سويد، مدير إدارة تسويق وتنمية الأعمال بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر خلال الندوة، أن المضادات الحيوية لها تأثير إيجابي في العلاج ولكن الإفراط بها له تأثير سلبي وخطير على صحة المريض، مضيفة أن المضادات الحيوية هي مجموعة من المواد تستخدم لإبطاء نمو البكتريا وتستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية، وليست كلها ضارة لأن بها أنواع نافعة تفيد الجسم ولتجنب مخاطرها يجب قبل تناولها استشارة الطبيب المختص.

وناقشت الدكتورة سوزان حسان، مسؤول رضا المنتفعين بالمستشفى، أهم العوائق التي تواجه المرضى بالمستشفى وكيفية حلها بشكل سريع وفوري، فيما أشارت الدكتورة مارينا جمال، دكتور صيدلي بالمستشفى، أن الهدف من الندوة زيادة الوعي حول مخاطر المضادات الحيوية وكيفية الاستخدام الأمثل لها، مؤكدة على ضرورة عقد ندوات تثقيفية بالتعاون مع المكتبة وطلاب المدارس على مستوى المحافظة.

نشر التوعية الصحية

وفي ختام الندوة، أكد رفاعي سيد، موجه أول التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة ومكتبة مصر العامة بالأقصر والمديرية، لعقد لقاءات مع المدارس ونشر التوعية الصحية بها ومعرفة الأمراض المعدية بالإضافة الي معرفة أهم الاسعافات الأولية.