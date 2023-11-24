جامعة المنصورة تنظم حملة للكشف على صحة العين الاثنين المقبل

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، تنظيم حملة بكلية الطب، تحت شعار«رؤيتك تهمنا، افحص عينيك لحياة أفضل»، يوم الاثنين المقبل، 27 نوفمبر، وتتضمن إجراء فحص شامل لصحة العين.

حملة فحص العين في المنصورة الجديدة

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها، أنه جرى تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتورة هالة المرصفاوي، عميدة كلية الطب، وإشراف الدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة.

وأوضحت أنّ الحملة جاءت لجميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة، بمشاركة نخبة من أساتذة العيون، منهم الدكتور محمد أحمد الشافعي مدرس طب وجراحة العيون في جامعتي كفر الشيخ والمنصورة الجديدة، والدكتورة غادة حسن علام مدرس طب وجراحة العيون بجامعتي المنصورة والمنصورة الجديدة، على مدار الاثنين المقبل 27 نوفمبر، داخل مبنى 5.

الفحص الشامل للعين

ويجري تنظيم ندوة تعريفية عن أمراض العيون وكيفية الوقاية منها، في الساعة 12 مساءً بمدرج 1- المبنى الرئيسي، وتشتمل الحملة، الفحص الشامل للعين من قياس النظر، فحص قاع عين، وقياس ضغط العين.