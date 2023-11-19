جامعة المنصورة الأهلية تنظم ورشة عمل حول ريادة الأعمال في مجال الصيدلة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، تنظيم ورشة عمل الثلاثاء المقبل، حول ريادة الأعمال في مجال الصيدلة، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، في إطار تشجيعها على دعم روح ريادة الأعمال بين طلابها، وتطوير قدراتهم وتوجيههم نحو مستقبل مهني مبدع في مجال دراستهم.

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية في بيان، إلى أن الورشة جاءت تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.

وأوضحت الجامعة في محافظة الدقهلية، أنه يجري التنظيم من كلية الصيدلة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "Entrepreneurship in pharmacy: Health Care Degitalization"، في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا بمدرج A210.

وأضافت أن الورشة تعزز الوعي بأهمية ريادة الأعمال في مجال الصيدلة، والتركيز على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التفاعل بين طلاب الصيدلة وأحدث التطورات في ريادة الأعمال الصيدلانية، وفهم دور التمويل الرقمي في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها، وكذلك تحفيز الطلاب على تطوير أفكارهم الريادية في مجال الصيدلة والابتكار في الخدمات الصحية.