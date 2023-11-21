جامعة المنصورة تطلق ورشة عمل ومسابقة لإعداد المراسل التلفزيوني

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة، تنظيم فعاليات ورش عمل ومسابقة المراسل التلفزيوني، داخل إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، على أن يكون آخر موعد للمشاركة في الفعاليات يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري 2023.

ورش عمل المراسل التلفزيوني

وكشفت الإدارة العامة لرعاية الطلاب في جامعة المنصورة، أن فعاليات ورش عمل ومسابقة المراسل التلفزيوني، تضم كيفية بناء التقرير التلفزيوني، وكيفية تصوير التقرير التلفزيوني، وتدريب عملي للوقوف أمام الكاميرا، والفرق بين التقرير والتغطية المباشرة، وكيفية إجراء حوار مع الضيوف، كيفية التعامل مع المواقف الطارئة، كيفية كتابة التقرير.

وأشارت الإدارة العامة، إلى أنه على من يرغب من طلاب الجامعة المشاركة في الفاعليات، التوجه إلى إدارة النشاط الثقافي، وآخر معاد 26 نوفمبر الجاري 2023.