أهالي قرية بقنا يحيون الذكرى 83 لنجاتهم من الكوليرا.. «ولائم طعام في الشوارع»

احتفل أهالي قرية النزلة في الشرقي بهجورة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، بالذكرى 83 لنجاتهم من مرض الكوليرا، من خلال تبادل التهنئة وتناول الأطعمة المختلفة في القرية.

الذكرى 83 لانتهاء الطاعون في قنا

واعتاد أهالي قرية نزلة الشرقي بهجورة الاحتفال بهذه المناسبة منذ انتهاء وباء الكوليرا قبل سنوات طويلة، حيث تعهدوا الخروج إلى الشوارع وتناول وجبة الغداء عقب صلاة الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر.

وقال مدحت عباس، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إننا نحيي الذكرى 83 لنجاة أهالي القرية من الكوليرا أو ما يسمى بوباء الطاعون، لافتا إلى أن كبار القرية منذ ذلك الوقت تعهدوا بالاحتفال بهذه المناسبة سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

إعداد الأطعمة المختلفة ضمن الاحتفالات

وتابع في تصريحاته، أنه من ضمن العادات إعداد «صواني» الأكل وعليها لحوم وأطعمة مختلفة، تخرج عقب صلاة الجمعة، والجميع يجلس في الشوارع ويتناولون الغداء ويتبادلون التهاني.

وقال عريان الكلحي، أحد المواطنين، إنه بلغ سن المعاش منذ أيام، وهذا الاحتفال موجودا قبل ولادته بنحو 23 عاما، أي ما يقرب 83 عاما، بعدما نجاة ذويهم من مرض الكوليرا، موضحا أن العادات تتضمن إخراج الأطعمة المتنوعة والفواكه، بالإضافة لتوزيع الفائض على المحتاجين.

وأضاف أن أهالي القرية تعهدوا باستمرار الاحتفال بتلك المناسبة سنويا، ليكون تاريخا يذكره الأبناء والأجيال الجديدة دائما.