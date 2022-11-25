أهالي نزلة نجع حمادي يحيون الذكرى 82 لنجاتهم من الكوليرا: ولائم طعام

أحيا أهالي قرية نزلة الشرقي بهجورة في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، الذكرى 82 السنوية لنجاتهم من وباء الكوليرا أو الطاعون، بالخروج في الشوارع وتناول وجبة الغداء في الشوارع عقب صلاة الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر.

أهالي قرية يحيون ذكرى نجاتهم من الكوليرا

وقال مدحت عباس، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن هذه العادة ورثناها عن أجدادنا منذ عشرات السنوات، ونجدد العهد والوفاء بالنذور.

المناسبة لأهالي القرية عيد

وتابع أن هذه المناسبة تمثل لأهالي القرية باليوم العيد، الجميع يخرج بصوانيه عليها كل ما لذ وطاب من الأطعمة واللحوم، لتناول وجبة الغذاء وإطعام الفقراء والمحتاجين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأضاف أن المناسبة تقام في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، مؤكدًا أن قبل المناسبة يتم إعداد اجتماع مسبق للخروج في الشوارع عقب صلاة الجمعة.

ولائم طعام في الشوارع

وقال عبدالرحيم يونس، على المعاش، من أبناء قرية النزلة في قنا، إن هذه النذور تقام من سنة 1947، منذ ما قام جدنا بذبح عجل كبير وقام بتوزيعه لنجاته وأهالي القرية من وباء الكوليرا، ومنذ هذا الوقت ونحن على العهد حتى يومنا هذا، وأن خروج أهالي القرية تمسكهم بهذه المناسبة يؤدي إلى ترابط كل أبناء القرية، مشيرا أن المناسبة لا تقتصر على الأكل فقط بل الزيارات وتوزيع الفواكه.