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الكشف على 228 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
02:37 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة طبية بقرية البهي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية.

قافلة طبية في مركز إيتاي البارود

وشهدت القافلة  تقديم خدمات طبية 228 من أهالي القرية بمختلف التخصصات، «141 باطنة - 50 رمد - 15 أسنان - 22 عمل نظارات».

وشهدت الأسبوع الماضي بعض قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة تنفيذ العديد من القوافل الطبية التي تم خلالها الكشف على 1094 مواطنا من خلال تواجد العديد من العيادات الطبية مع تقديم العلاج مجانا.

تكثيف القوافل السكانية والطبية

وتأتي القوافل استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف القوافل الطبية في مختلف نطاق محافظة البحيرة خلال الأيام القادمة.

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بقلم إحسان شعبان