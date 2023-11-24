صلاح عبد الله يدعو لهدنة إنسانية من السوشيال ميديا

دعا الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه إلى أخذ هدنة إنسانية من السوشيال ميديا، وذلك عبر تدوينة شاركها معهم عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير تويتر.

صلاح عبد الله يدعو لهدنة إنسانية

وكتب الفنان صلاح عبد الله قائلا: «هدنة إنسانية في السوشيال ميديا إيه رأيكم؟!، هدنة من الهري والهبد والإساءة لبعضنا البعض والانسياق وراء الشائعات المغرضة والمنشورات الخبيثة للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد».

#هدنةإنسانيةفي_السوشيال_ميديا إيه رأيكم؟!#هدنة من الهري والهبد والإساءة لبعضنا البعض والإنسياق وراء الإشاعات المغرضة والمنشورات الخبيثة للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد#إيه_رأيكم ؟! — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) November 24, 2023

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، حرص مؤخرا على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلا: «اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».