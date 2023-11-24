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صلاح عبد الله يدعو لهدنة إنسانية من السوشيال ميديا

كتب:

بسمة شطا
04:54 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
صلاح عبد الله

صلاح عبد الله

دعا الفنان صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه إلى أخذ هدنة إنسانية من السوشيال ميديا، وذلك عبر تدوينة شاركها معهم عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير تويتر.

صلاح عبد الله يدعو لهدنة إنسانية 

وكتب الفنان صلاح عبد الله قائلا: «هدنة إنسانية في السوشيال ميديا إيه رأيكم؟!، هدنة من الهري والهبد والإساءة لبعضنا البعض والانسياق وراء الشائعات المغرضة والمنشورات الخبيثة للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد».

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، حرص مؤخرا على دعم الإعلامية نجوى إبراهيم بعدما أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وكتب قائلا: «اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».

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بقلم بسمة شطا