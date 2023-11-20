صلاح عبد الله يدعم نجوى إبراهيم في أزمتها: «من كتر حبي فيكي غنتلك»

حرص الفنان صلاح عبد الله، على دعم الفنانة والإعلامية نجوي إبراهيم، في أزمتها التي تتعرض لها مؤخرا، بشأن الانتقادات بسبب سنها ومرضها.

صلاح عبد الله يوجه رسالة لنجوى إبراهيم

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الرسمي على منصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «‏اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر».

نجوى إبراهيم ترد على منتقديها

وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم، أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما لمحت في برنامجها الإذاعي «بيت العز» إلى إصابتها بالسرطان؛ إذ قالت بشكلٍ عابر: «أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان، وهعتزل وهموت قريب»، وذلك دون إيضاح أي تفاصيل.

وتواصلت «الوطن» مع نجوى إبراهيم، بشأن الاطمئنان على حالتها الصحية بعد تلك المزاعم، وقالت في تصريح مقتضب: «كل حاجة حلوة وكويسة الحمد لله.. نحمد الله».