«رياضة الشرقية» تنظم ندوة تثقيفية عن الشخصيات البارزة في المحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم قطاع الشباب والرياضة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

‏تقديم الرعاية والدعم ‏للشباب والطلائع

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة في ‏تقديم أوجه الرعاية والدعم ‏المادي والمعنوي للشباب والطلائع وفتح مجالات جديدة لتنمية القدرات وصقل المهارات وخاصة نوادي الفتاه المرأة بتعلم حرف يدوية تمكن الفتيات والسيدات من إقامة مشروعات خاصة تدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياة كريمة.

تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان اعرف بلدك

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام الإدارة العامة للشباب بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «اعرف بلدك» عن الشخصيات البارزة في محافظة الشرقية، وذلك بحضور 50 شابا وفتاة من أعضاء وعضوات مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام محسن رمضان جنادي كبير معلمين بالتربية والتعليم، بتقديم الندوة التي أوضح فيها دور الشخصيات البارزة في المحافظة وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع وذلك بهدف غرس روح الولاء والانتماء عند الشباب تجاه وطنهم ليساهموا في بنائه ورفعته.