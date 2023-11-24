محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات «الشباب والرياضة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ مستجدات الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فضلاً عن معدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

نسب تنفيذ المشروعات

واستعرض المحافظ، خلال لقائه مع أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة ونسب التنفيذ في كل مشروع، فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها، كما تناول ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لقطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة خاصة بالمراكز والأحياء.

معدلات الإنجاز

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق وتكثيف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لزيادة معدلات الإنجاز وإنهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، لافتا إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية، فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدة للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.