مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم تدريبا خاصا لأطفال التوحد

نظمت مديرية الشباب والرياضة، في محافظة بكفر الشيخ، تدريب خاص لأطفال التوحد في لعبة تنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة، «نتوحد من أجلهم»، بمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

تهدف المبادرة إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يوم رياضي لتنس الطاولة لأطفال التوحد

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

مبادرة نتوحد معهم

كما أشار وكيل شباب كفر الشيخ ، حول تتجدد فاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار «نتوحد معهم»، والتي تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ،و بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.