توزيع 2 طن لحوم مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية في قرى بلطيم بكفر الشيخ

شهدت عدد من قرى مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 2 طن لحوم على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

توزيع 2 طن لحوم مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّه جرى توزيع 2 طن لحوم مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرى «كفر قدرة، وسوق الثلاثاء، والزهراء، وبر بحري، والشهابية»، وتوابعها بمركز بلطيم، بالإضافة لمدينة بلطيم.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومنها جمعية الأورمان، مشيدًا بدور التحالف الفعال في دعم غير القادرين، وتوفير حياة كريمة لهم.